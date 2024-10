The Bourne Identity, come finisce l’action movie del 2002 con protagonista Matt Damon (Di domenica 6 ottobre 2024) The Bourne Identity si conclude a Parigi, dove Jason Bourne riacquista la memoria grazie all’incontro con Alexander Conklin. Risparmia la vita all’uomo e fugge in Grecia per iniziare una nuova vita con Marie. Primo capitolo della saga action che ha consolidato la fama del protagonista Matt Damon, The Bourne Identity è liberamente ispirato al romanzo Un nome senza volto, scritto da Robert Ludlum nel 1980. Ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco, un uomo senza memoria (Matt Damon) viene recuperato da un peschereccio nel mar Mediterraneo. Dopo essersi ripreso, va a Zurigo, orientandosi con un chip che teneva nascosto sotto la pelle. Trova una cassetta di sicurezza contenente diversi passaporti, denaro contante, una pistola e una patente di guida a nome Jason Bourne. Poi, conosce una ragazza tedesca di nome Marie (Franka Potente). (Di domenica 6 ottobre 2024) Thesi conclude a Parigi, dove Jasonriacquista la memoria grazie all’incontro con Alexander Conklin. Risparmia la vita all’uomo e fugge in Grecia per iniziare una nuova vita con Marie. Primo capitolo della saga action che ha consolidato la fama del, Theè liberamente ispirato al romanzo Un nome senza volto, scritto da Robert Ludlum nel 1980. Ferito con alcuni colpi d’arma da fuoco, un uomo senza memoria () viene recuperato da un peschereccio nel mar Mediterraneo. Dopo essersi ripreso, va a Zurigo, orientandosi con un chip che teneva nascosto sotto la pelle. Trova una cassetta di sicurezza contenente diversi passaporti, denaro contante, una pistola e una patente di guida a nome Jason. Poi, conosce una ragazza tedesca di nome Marie (Franka Potente). (Cultweb)

