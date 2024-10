Tempesta d'amore, trame dal 7/10 all'11/10: André lascia il Fürstenhof (Di domenica 6 ottobre 2024) André Konopka lascerà definitivamente il Fürstenhof nel corso della prossima settimana di programmazione della soap opera tedesca. Le trame di Tempesta d'amore dal 7 all'11 ottobre 2024, intanto, svelano che Werner spererà che il fratello rinunci a partire, ma lo chef si renderà conto di dover seguire i propri sogni e si appresterà ad andare via, mentre Eleni sarà disperata dopo il suo ultimo incontro con Leander e verrà consolata da Christoph. Alexandra e Markus, invece, decideranno di allontanare la figlia da Bichlheim affinché non torni con il suo ex. Poco dopo, Shirin perderà la fede nuziale e temerà la reazione di Gerry, mentre André, dopo la sua festa di addio, lascerà definitivamente il Fürstenhof per trasferirsi in Sudafrica dal figlio Simon. Helene, però, rimarrà a Bichlheim fino alla nascita del nipotino. (Di domenica 6 ottobre 2024)Konopka lascerà definitivamente ilnel corso della prossima settimana di programmazione della soap opera tedesca. Ledid'dal 7 all'11 ottobre 2024, intanto, svelano che Werner spererà che il fratello rinunci a partire, ma lo chef si renderà conto di dover seguire i propri sogni e si appresterà ad andare via, mentre Eleni sarà disperata dopo il suo ultimo incontro con Leander e verrà consolata da Christoph. Alexandra e Markus, invece, decideranno di allontanare la figlia da Bichlheim affinché non torni con il suo ex. Poco dopo, Shirin perderà la fede nuziale e temerà la reazione di Gerry, mentre, dopo la sua festa di addio, lascerà definitivamente ilper trasferirsi in Sudafrica dal figlio Simon. Helene, però, rimarrà a Bichlheim fino alla nascita del nipotino. (Tvpertutti)

