Serie C 2024/25: risultati e classifiche (Di domenica 6 ottobre 2024) I risultati e le classifiche aggiornate dei tre gironi della Serie C 2024/25. Al via una nuova stagione della terza Serie nazionale, come di consueto divisa nei tre gironi A, B e C: andiamo a scoprire punteggi e marcatori, assieme alle graduatorie sempre aggiornate per non perdervi proprio nulla di quello che succede nel campionato. In palio, a fine stagione, 4 promozioni per la Serie B. Di seguito Sportface.it vi propone i risultati giornata per giornata e le classifiche aggiornata della nuova Serie C 2024/25, nuovamente ribattezzata Serie C Now per motivi di sponsorizzazione.

Risultati Serie C Girone C, 8ª giornata: Benevento fermato a Messina, Catania ruggisce a Caserta. Trio in vetta | CLASSIFICA - Risultati 8ª giornata Serie C Girone C Venerdì 4 ottobre Ore 20:30 Foggia-Taranto 2-0 Sabato 5 ottobre Ore 15:00 Juventus U23-Potenza 2-3 Ore 17:30 Altamura-Monopoli 0-1 Picerno-Cavese 1-1 Domenica 6 ottobre Ore 12:30 Latina-Giugliano 0-1 Ore 15:00 ACR Messina-Benevento 0-0 Casertana-Catania ... (Calcioweb.eu)

Risultati Serie C Girone A, 8ª giornata: il Padova vince il big match col Vicenza e allunga | CLASSIFICA - A nulla serve il gol della Clodiense, in pieno recupero. . Vittorie in trasferta di autorità per Virtus Verona e Pro Patria. Il Padova soffre l’aggressività e la personalità del Vicenza che, però, oltre una sterile supremazia, non riesce a mettere il muso avanti, cosa che, invece, in pieno ... (Calcioweb.eu)

Serie C e dilettanti, i risultati di tutte le partite - Il quadro completo degli incontri in calendario nel fine settimana. I lettori possono interagire con la nostra redazione inviando news, foto e risultati all'indirizzo email redazione@arezzonotizie.it Serie C girone B - 8° giornata Rimini-Spal Carpi-Pontedera Milan Futuro-Pianese... (Arezzonotizie)

