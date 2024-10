Resta incastrato sotto il quad ribaltato, ferito 49enne (Di domenica 6 ottobre 2024) Questo pomeriggio un 49enne residente a Savignano sul Panaro si trovava in quad in compagnia di un gruppo quando si è ribaltato: l'incidente è avvenuto in zona boschiva a Cigarello di Carpineti (RE).L'uomo si è ribaltato in un fosso rimanendo bloccato con gli arti inferiori sotto al mezzo (Di domenica 6 ottobre 2024) Questo pomeriggio unresidente a Savignano sul Panaro si trovava inin compagnia di un gruppo quando si è: l'incidente è avvenuto in zona boschiva a Cigarello di Carpineti (RE).L'uomo si èin un fosso rimanendo bloccato con gli arti inferiorial mezzo (Modenatoday)

Modenatoday - Resta incastrato sotto il quad ribaltato, ferito 49enne

