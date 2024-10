Pontida, Viktor Orbán elogia Salvini: «L’eroe di cui l’Europa ha bisogno» (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tradizionale raduno della Lega a Pontida ha visto protagonisti i leader del partito e alleati internazionali, con l’autonomia differenziata e le posizioni sulla cittadinanza al centro del dibattito. A parlare naturalmente Matteo Salvini, che ha ribadito la sua determinazione a proseguire sulla strada dell’autonomia: «Non si torna indietro», ha dichiarato, riferendosi alla legge approvata a giugno. Il leader leghista ha inoltre fatto un riferimento al processo Open Arms: «Io andrò avanti a testa alta. E anche in caso di condanna processano chi ha fatto il suo dovere, ma non possono processare un intero popolo». Wilders: «Matteo, quando sarai in tribunale sarai il nostro eroe» Il raduno ha visto la partecipazione di diversi leader internazionali, tra cui il premier ungherese Viktor Orbán, omaggiato dai presenti con cori e applausi. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il tradizionale raduno della Lega aha visto protagonisti i leader del partito e alleati internazionali, con l’autonomia differenziata e le posizioni sulla cittadinanza al centro del dibattito. A parlare naturalmente Matteo, che ha ribadito la sua determinazione a proseguire sulla strada dell’autonomia: «Non si torna indietro», ha dichiarato, riferendosi alla legge approvata a giugno. Il leader leghista ha inoltre fatto un riferimento al processo Open Arms: «Io andrò avanti a testa alta. E anche in caso di condanna processano chi ha fatto il suo dovere, ma non possono processare un intero popolo». Wilders: «Matteo, quando sarai in tribunale sarai il nostro eroe» Il raduno ha visto la partecipazione di diversi leader internazionali, tra cui il premier ungherese, omaggiato dai presenti con cori e applausi. (Lettera43)

