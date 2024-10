Ore 13 a crespellano, diretta su sportitalia. La Primavera di Rivalta prova a rialzarsi. Ebone e Byar guidano l’assalto al Milan (Di domenica 6 ottobre 2024) Torna in campo alle 13 a crespellano la Primavera di Claudio Rivalta che affronterà i pari età del Milan nell’ambito della settima giornata. I baby rossoblù sono reduci dalla sconfitta di Youth League contro il Liverpool mentre nell’ultimo match di Primavera 1 hanno battuto il Lecce di misura grazie a un gol di Menegazzo. La squadra è ancora a caccia di certezze con Rivalta che ha più volte ribadito come il lavoro svolto finora vada consolidato con il tempo e la sfida al Milan potrebbe essere un banco di prova importante per capire quali saranno le ambizioni del Bologna Primavera. Al momento i rossoneri di Federico Guidi, anch’essi reduci da una sconfitta in Europa, sono secondi a 13 punti, 5 in più dei pari età rossoblù e soprattutto a un punto dalla Roma capolista (che aveva battuto il Bologna alla terza giornata). (Di domenica 6 ottobre 2024) Torna in campo alle 13 aladi Claudioche affronterà i pari età delnell’ambito della settima giornata. I baby rossoblù sono reduci dalla sconfitta di Youth League contro il Liverpool mentre nell’ultimo match di1 hanno battuto il Lecce di misura grazie a un gol di Menegazzo. La squadra è ancora a caccia di certezze conche ha più volte ribadito come il lavoro svolto finora vada consolidato con il tempo e la sfida alpotrebbe essere un banco diimportante per capire quali saranno le ambizioni del Bologna. Al momento i rossoneri di Federico Guidi, anch’essi reduci da una sconfitta in Europa, sono secondi a 13 punti, 5 in più dei pari età rossoblù e soprattutto a un punto dalla Roma capolista (che aveva battuto il Bologna alla terza giornata). (Sport.quotidiano)

Dopo il ko 3-4 in Youth League, a Crespellano i baby di Rivalta danno ancora spettacolo: rimontano e sfiorano persino la vittoria. Una pazza Primavera: 4-4 con la Cremonese - Il Bologna Primavera pareggia 4-4 contro la Cremonese in un match emozionante a Crespellano, con rimonta rossoblù e doppietta di Gabbiani per i grigiorossi.(msn)