Nasce la Fondazione del Museo di Ustica per tramandare la memoria

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAYUn progetto a lungo accarezzato da Daria Bonfietti, presidente dell'associazione Parenti delle vittime della strage di Ustica, dal sindaco di Bologna, Matteo Lepore e dall'ex presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che diventa realtà.

