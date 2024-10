Il Paese del Cleantech (Di domenica 6 ottobre 2024) Primo report sull’ecosistema delle tecnologie pulite in Italia: un settore mai così vivace, con molte startup emergenti che studiano innovazioni tech per la salvezza del pianeta (Di domenica 6 ottobre 2024) Primo report sull’ecosistema delle tecnologie pulite in Italia: un settore mai così vivace, con molte startup emergenti che studiano innovazioni tech per la salvezza del pianeta (Repubblica)

Repubblica - Il Paese del Cleantech

Il Paese del Cleantech - Primo report sull’ecosistema delle tecnologie pulite in Italia: un settore mai così vivace, con molte startup emergenti che studiano innovazioni tech per la ...(repubblica)

Il futuro del CleanTech in Italia: come creare un ecosistema che funziona - Il settore del CleanTech in Italia è in crescita, con 87 milioni di euro investiti nel secondo trimestre del 2024. Tuttavia, l'Italia è ancora indietro rispetto ad altri Paesi europei. Per colmare que ...(agendadigitale.eu)

Odissea nello Spazio tech, da Firenze con SIOS24 tutto sulla via italiana alla Space Economy - L’ambito spazio rientra in una ristretta lista (tra cui compaiono CleanTech e Life Science) in cui nei prossimi anni CDP Venture Capital investirà 1,3 miliardi di euro. L’impegno del Governo e il ...(startupitalia.eu)