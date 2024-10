Esce di strada con l'auto che si ribalta, ferita 79enne (Di domenica 6 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre alle 15:45 circa due pattuglie del consorzio polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Trento a Piovene Rocchette per il rilievo di un sinistro stradale con ferito. Un'autovettura Fiat Panda, condotta da una 79enne, stava percorrendo via Trento provenendo (Di domenica 6 ottobre 2024) Domenica 6 ottobre alle 15:45 circa due pattuglie del consorzio polizia Locale Alto Vicentino di Schio sono intervenute in via Trento a Piovene Rocchette per il rilievo di un sinistrole con ferito. Un'vettura Fiat Panda, condotta da una, stava percorrendo via Trento provenendo (Vicenzatoday)

Vicenzatoday - Esce di strada con l' auto che si ribalta ferita 79enne

Esce di strada in moto, grave un 23enne - Un giovane di 23 è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale San Bortolo in seguito a un incidente avvenuto nella notte tra sabato e domenica. . Per cause in corso di accertamento il ragazzo, verso le 1di sabato 5 settembre, è uscito di strada autonomamente con la sua moto mentre ... (Vicenzatoday)

Esce di strada e finisce in un canale nel Pavese: morto 59enne, salva la donna che era con lui - Un 59enne è morto dopo essere finito con l'auto in un canale nel Pavese nella serata del 5 ottobre. Accanto a lui era seduta una donna che è riuscita a salvarsi e a chiamare i soccorsi.Continua a leggere . (Fanpage)

Incidente a Gropello Cairoli, auto esce di strada e finisce in un canale: morto un 59enne - Un uomo di 59 anni è morto per l'uscita di strada di una Citroen C1, in località Cascina Morgarolo, nel comune di Gropello Cairoli. Per la vittima non c'è stato purtroppo nulla da fare, con la constatazione sul posto del decesso, con tutta probabilità per annegamento, mentre una donna 60enne a ... (Ilgiorno)

La moto esce di strada e i due centauri finiscono tra sassi e arbusti: un uomo di 44 anni e una donna di 40 anni elitrasportati in ospedale (FOTO) - DRO. Sono stati elitrasportati in codice rosso all'ospedale Santa Chiara di Trento i due motociclisti, 44 anni lui, 40 anni lei che, nel pomeriggio di oggi, domenica 6 ottobre, sono stati protagonisti ...(ildolomiti)

Incidente a Poirino: auto esce di strada e si schianta contro un albero, feriti mamma e due bimbi - Paura nel primo pomeriggio di oggi, domenica 7 ottobre 2024, sull'ex statale 29 (denominata in quel tratto strada Savona) a Poirino dove un'auto Fiat Punto è uscita di strada schiantandosi contro un a ...(torinotoday)

Esce di strada e finisce in un canale nel Pavese: morto 59enne, salva la donna che era con lui - Un 59enne è morto dopo essere finito con l’auto in un canale nel Pavese nella serata del 5 ottobre. Accanto a lui era seduta una donna che è riuscita a salvarsi e a chiamare i soccorsi.(fanpage)