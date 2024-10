Continuità Brescia Maran il maestro | Alziamo il livello

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ilè pronto a lanciare la sua sfida al Mantova con un proposito molto ambizioso. I virgiliani fanno delle partite davanti al pubblico amico il loro punto di forza ma, nonostante questo, le Rondinelle, appena balzate al terzo posto vogliono volare ancora più in alto: "Vogliamo la- è il primo auspicio del tecnico biancazzurro - Il Mantova in casa ha fatto grandissimi risultati e noi dobbiamo avere la guardia ancora più alta. Se vuoi essere ambizioso, non deve fermarti a quello che hai fatto, ma superare sempre l’asticella. Dobbiamo avere il fuoco dentro di noi che ci spinge ad essere più bravi". Per quel che riguarda il gruppo, il tecnico biancazzurro deve rinunciare solo a Galazzi e al giovane Muca, mentre tutti gli altri giocatori sono a disposizione. (Sport.quotidiano)