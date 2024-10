"Carte in dimora" apre archivi e biblioteche private delle dimore storiche (Di domenica 6 ottobre 2024) Un viaggio nel tempo alla scoperta delle nostre radici: il 12 ottobre torna 'Carte in dimora'. L'iniziativa, promossa dall'ADSI, apre le porte di archivi privati e pubblici, invitandoci a esplorare documenti storici che raccontano la nostra storia. ĂąQuest'anno, la manifestazione ha ottenuto (Di domenica 6 ottobre 2024) Un viaggio nel tempo alla scopertanostre radici: il 12 ottobre torna 'in'. L'iniziativa, promossa dall'ADSI,le porte diprivati e pubblici, invitandoci a esplorare documenti storici che raccontano la nostra storia. ĂąQuest'anno, la manifestazione ha ottenuto (Torinotoday)

L’Archivio di moda Mazzini apre le porte - Alcuni abiti vengono anche "prestati", ma ad un gruppo ristretto di case di moda e mai indossati. Monia Savioli . Le prenotazioni richieste per la visita agli Archivi di ricerca apriranno domani, lunedì 7 ottobre e andranno effettuate direttamente sul sito della manifestazione, all’indirizzo www. ... (Ilrestodelcarlino)

La Fondazione Spadolini apre l'archivio dedicato al Ministero per i Beni Culturali - La mostra propone ai visitatori documenti e fotografie relativi al Ministero per i Beni Culturali, tratti dall'archivio privato del Professore fiorentino, che rappresentano una testimonianza della sua vita e della sua attivitĂ , ora esposti negli spazi del conventino adiacenti alla Villa "Il tondo ... (Lanazione)

Archivi.doc, l'Associazione dimore storiche apre 50 archivi storici in tutta la Toscana - Sabato 12 ottobre torna per il quarto anno consecutivo archivi.doc, l’iniziativa Toscana che si svolge all’interno dell’evento nazionale “Carte in dimora". archivi e Biblioteche: storia tra passato e futuro” l’appuntamento con la cultura e la storia promosso dall’Associazione dimore storiche... (Arezzonotizie)