Barcellona Flick | Fantastico vincere così Lewandowski? Il migliore in area

"È Fantastico vincere così. Un'altra buona notizia è che abbiamo mantenuto la porta inviolata. Apprezzo molto quello che ha fatto la squadra nel primo tempo". Sono queste le parole di Hansi Flick dopo la vittoria del Barcellona. "Lewandowski? Lo conoscevo dai tempi di Monaco. È incredibile. È il migliore davanti alla porta, in area. Quello che fa è Fantastico. È sempre pronto a segnare. Sono felice perché sono tre punti in più. E per Lewy. Ma tutti lo hanno sostenuto, vorrei sottolinearlo". Su Rafhinha: "È il capitano e questo gli fa bene, ha fatto bene. È molto bello averlo come capitano del Barça. È un giocatore dinamico. È un giocatore di altissimo livello. Oggi non ha segnato. Ha avuto una disputa con i suoi avversari , non gli importa".

