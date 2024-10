Addio al pioniere del volontariato Fernando Saracchi muore a 77 anni

(Di domenica 6 ottobre 2024) È stato nel 1980 uno dei 19 fondatori della Croce Arancione, allora collocata nei locali dell’ospedale di Montecchio, dove lui stesso lavorava come infermiere. Si è spento improvvisamente a 77, un uomo che ha dato tantissimo ai cittadini della Val d’Enza nel suo impegno professionale quotidiano al Pronto soccorso – dove ha lavorato fino alla pensione – e donando tutto il suo tempo libero come volontario della storica pubblica assistenza. Della Arancioneè a lungo stato consigliere, collaborando con il dottor Francesco Fochi e gli altri "pionieri" per un mandato ad organizzare i servizi insieme all’attuale Responsabile dei servizi. Pilastro dell’associazione, n’è stato anche segretario e, nel suo ultimo mandato da consigliere, ha ricoperto il ruolo di coordinatore dei dipendenti. (Ilrestodelcarlino)