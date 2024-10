Tumore al seno Tutte in corsa per la ricerca

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Diper lacontro il cancro ale lezioni di prevenzione perle donne, a Pioltello: si comincia lunedì 7, il 20 invece trasferta a Milano per la Pittarosso Pink Parade con Aap, “Ascoltami, aiutami, proteggimi“, l’associazione guidata da Concetta Risi, “pink ambassador“ della Fondazione Veronesi che come ogni anno organizza la marcia. Obiettivo "raccogliere fondi per la", spiega il presidente. L’onda rosa in città è una presenza importante, cardine del sistema di solidarietà di casa. L’impegno del gruppo è diventato anche progetto di difesa sul territorio, a questo servirà il camper-ambulatorio che ha vinto “Decidilo, tu”, il bilancio partecipato del Comune che ha destinato all’iniziativa 100mila euro e che presto batterà tutti i quartieri.