Spal Awua decide il derby Finale sofferto ma è vittoria

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) Allabasta una prodezza diprima dell’intervallo per sbancare Rimini, tornando alladopo due sconfitte di fila. Un successo tanto pesante quantoquello dei biancazzurri, che giocano in superiorità numerica per 80 minuti – considerando il recupero delle due frazioni – ma nelrischiano la beffa, con la squadra di Buscè che protesta per un gol annullato per fuorigioco a Lepri. Mister Dossena consegna a Buchel le chiavi del centrocampo, lasciando in panchina Radrezza. In attacco invece come previsto Karlsson vince il ballottaggio con Antenucci, scendendo in campo dal primo minuto. Leggera supremazia territoriale dei biancazzurri in avvio, ma senza occasioni degne di nota se non un tentativo di testa di Karlsson.