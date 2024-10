Schlein | Non accetteremo blitz sull’elezione dei giudici della Corte costituzionale E attacca l’autonomia differenziata

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 5 ottobre 2024) “Noi nonalcun tipo didei. È gravissimo anche solo averlo appreso dalla stampa”. Così la segretaria del Pd Ellydal palco dell’Assemblea del comitato referendario controcommenta le chat uscite sulla stampa in merito all’elezione, prevista per martedì, del nuovo giudiceCorta. Una fuga di chat che ha fatto arrabbiare Meloni, come rivelato dal Fatto Quotidiano. “Questa concezione proprietaria delle massime istituzioniRepubblica deve finire, e deve vederci tutti mobilitati a difesa delle garanzie democratiche”, ha aggiunto. L'articolo: “Nondei”. Eproviene da Il Fatto Quotidiano.