Prima giornata Basket Eurolega 2024 25 | l’Efes punisce una Virtus presuntuosa

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 5 ottobre 2024) Come Milano, anche Bologna inizia col piede sbagliato il suo cammino continentale. Nella/25, i felsinei vengono sconfitti in casa dalper 76-67, dopo aver creduto di poter domare l’avversario visto il vantaggio conseguito nel primo e nel terzo quarto, per poi crollare al ritorno dei turchi./25:BOLOGNA-EFES 67-76 L’ inizio di match è favorevole ai turchi che piazzano subito un parziale di 6-2. Cordinier e Shenghelia li raggiungono, ma Thompson e Omay firmano le triple del sorpasso(13-7). Da questo momento lasi scatena,pareggiando e poi passando avanti di sei punti con i quali si chiude il primo quarto. Il secondo quarto è invece molto più equilibrato con le due squadre che si accendono soltanto in prossimità dell’intervallo lungo che termina in parità (36-36).