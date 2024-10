Parlare di patria è paccottiglia nostalgica e un po’ fascista? Non proprio

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 5 ottobre 2024) Lilli Gruber si sente male “a sentirdi”. Il professor Giovanni De Luna, invece, pensa subito al Mussolini a torso nudo nell’Agro Pontino. Mentre Luca Bottura ironizza con “loro alla”, anziché l’oro, per sbeffeggiare il goffo invito del ministro Lollobrigida a servire lanei campi. Il sottotesto è che lasia, robaccia da buttare alle ortiche,. Eppure il più splendido, toccante, carnale omaggio alla, è nelle Lettere dei condannati a morte della Resistenza italiana, struggente antologia pubblicata da Einaudi (nonun libro di testo dei Fratelli d’Italia). “Caro papà, tu che sei un uomo di alti sentimenti, sappi che tuo figlio muore per un alto ideale, per l’ideale dellapiù libera e più bella”. Così scrive Renzo, maiuscola inclusa, prima di farsi ammazzare.