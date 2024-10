LIVE Giro dell’Emilia 2024 in DIRETTA | sei corridori in fuga il gruppo lascia spazio

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 5 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.00 Vantaggio che adesso si sta stabilizzando, ilha capito che questo sestetto non rappresenta una minaccia. 11.57che adesso stando: oltre tre minuti il vantaggio dei battistrada. 11.54 Qualche immagine di Tadej Pogacar alla partenza: Here it is: Tadej in rainbows Tadej Poga?ar opted for black shorts for his debut in the rainbow jersey, at theone-day race in Italy. Getty Images #dellEmilia pic.twitter.com/2YUX5LgDhc — Velon CC (@VelonCC) October 5,11.52 Benjamin Thomas che è spesso protagonista nelle fughe ed è solito selezionare bene queste azioni: in quattro delle ultime dieci occasioni in cui il francese è entrato in questi gruppetti, i fuggitivi sono arrivati fino al traguardo. 11.