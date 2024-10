Grandi Cuochi all’Opera San Francesco | il pranzo con cinque chef dà il via a un lungo mese di appuntamenti

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 5 ottobre 2024) Milano, 5 ottobre 2024 – Giovani talenti cucinano per sostenere le mense dei poveri di Opera San, fondata nel 1959 dai Frati Cappuccini di viale Piave, che rappresenta da 65 anni sul territorio milanese un luogo di accoglienza e di sostegno per tutti coloro che si trovano in condizioni di forte disagio e necessitano di un aiuto concreto e di un conforto spirituale., evento giunto alla sua tredicesima edizione, in collaborazione con Identità Golose, si svolge nella storica mensa di corso Concordia.