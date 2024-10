Gentile | Lautaro Martinez era scarico evidente! Poi sottolinea

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 5 ottobre 2024) L’Inter oggi giocherà col Torino per dare continuità agli ultimi risultati.si esprime sull’attacco, citando. ATTACCO TOP – Riccardo, su Sky Sport 24, si esprime sul reparto offensivo dell’Inter: «veniva da un’estate particolare, poche vacanze e dalla grande soddisfazione in Copa America,che è arrivato un po’rispetto agli altri compagni e si è visto. Le ultime prestazioni lasciano ben sperare, piano piano questa coppia (con Marcus Thuram, ndr) andrà a ricomporsi al 100% dal punto di vista della prestazione e dei gol e non dimenticherei la presenza di Taremi, anche quella è stata un’ottima operazione di mercato».