C’è una maestra alle Tremiti | Io pendolare e precaria riapro la scuola dopo 21 anni

(Di sabato 5 ottobre 2024) Foggia, 5 ottobre 2024 –isoleil primo giorno diè arrivato con due settimane di ritardo. Finalmente è sbarcata sull’isola un’intrepida insegnante di 64, Michela Liuzzi,ancoranonostante sia ormai vicina alla pensione. Ma è grazie a lei, a questa volitiva docente di Apricena (Foggia), che quest’anno i sette bambini della primaria del piccolo arcipelago, a nord del promontorio del Gargano e Comune più settentrionale della Puglia con 496 residenti, potranno sedere tra i banchi, come nel resto d’Italia. “Alcuni giorni fa, l’Ufficio scolastico regionale mi ha proposto di venire in questa sede. Laera chiusa dal 2003, perché non c’erano abbastanza bimbi, ma quest’anno, grazie all’arrivo di 7 studenti, si poteva riaprire. Tuttavia, due colleghe avevano rifiutato l’incarico. E così mi sono trovata di fronte a una scelta difficile.