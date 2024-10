Casa occupata interviene la polizia e trova tutto a soqquadro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 5 ottobre 2024) FERRARA Una svolta lampo per la’ a Barco. Martedì, infatti, i residenti di via Adelaide Ristori avevano segnalato una situazione incredibile: tre persone straniere erano entrate abusivamente in un’abitazione vuota, dopo aver scardinato una finestra. Da qui la preoccupazione e paura dei vicini, con la telefonata alle forze dell’ordine. A fronte di questo fatto, giovedì mattinaladi stato è intervenuta nel quartiere di Barco per accertare quanto raccontato dai residenti. Sul posto gli agenti hanno verificato che l’abitazione segnalata aveva una porta nel retro socchiusa e pertanto sono entrati per effettuare un controllo. L’interno dellaera completamente ae vuota. Si presume che i tre soggetti possano essersi allontanati prima dell’arrivo delle volanti.