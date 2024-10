Calcio D’Agostino punta su Biancolino e rilancia per l’Avellino in B

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 5 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiPatronsu Raffaelecome “l’uomo giusto” per traghettareagli obiettivi che si era prefissato all’inizio del campionato e, per il momento, lo conferma come Mister per la ripartenza dopo la prima vittoria di domenica scorsa contro il Foggia. Il Presidente incontra la stampa interrompendo il silenzio stampa delle ultime settimane e non si sottrae alle domande dei cronisti presenti, ribandendo massima fiducia allo staff tecnico e, soprattutto, alla squadra che definisce “valida” e che devere all’obiettivo della Serie B. Una fiducia che il Presidente non definisce a tempo ma comunque “per ogni altra valutazione dobbiamo aspettare almeno dicembre, ma il progetto resta quello iniziale e tocca anche ai giocatori, guidati da un Mister valido comere ai risultati”.