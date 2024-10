Animali trovati morti in strada | torna l’allarme avvelenamento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

avvelevamento dinella città di Avellino. In paricolare nei giorni scorsi è stato riscontrata la sospetta morte perdi due cani lungo via Pianodardine. Immediatamente, su disposizione del Comune di Avellino, sono scattate le verifiche, con il il coinvolgimento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno: al fine di verificarne il sospetto, i rispettivi campioni delle due carcasse rinvenute insono stati inviati all'IZS competente per territorio per la conferma della diagnosi. Di qui anche l'ordinanza firmata dal sindaco Laura Nargi: "Ravvisata, in via precauzionale, l'esigenza di porre in essere il presente provvedimento a tutela della salute pubblica sul territorio comunale; ordina che – il Comando di Polizia Municipale avvii una indagine secondo le modalita? di cui all'art.