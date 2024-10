Università di Firenze 151 nuovi dottori di ricerca | il lancio del tocco in piazza Santa Croce

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 4 ottobre 2024), 4 ottobre 2024 – L’Ateneo fiorentino ha festeggiato oggi 151 allieve e allievi che hanno concluso i corsi del dottorato didel 36° ciclo, raggiungendo il più alto livello di istruzione previsto dall'ordinamento universitario. La cerimonia si è svolta oggi nel Teatro Verdi e si è aperta con il corteo deidi, che hanno attraversato le strade del centro, da via del Proconsolo a via Ghibellina. L’dicoordina 31 dottorati, di cui 6 dottorati Pegaso, 6 percorsi internazionali e 1 dottorato di interesse nazionale (Din). Partecipa ad altri 9 dottorati Pegaso e a ulteriori 10 Din, coordinati da altri atenei. Per un totale, nel 2023, di quasi 1.200 dottorandi.