Rider contro Glovo Causa in Tribunale e fattorini in presidio

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Isfidano. Ieri si è celebrata aldi Milano la prima udienza del ricorsoil colosso del food delivery che ha allargato la sua flotta assorbendo ilicenziati da Uber Eats ai quali, secondo il sindacato Slang-Usb, "ha abbassato ulteriormente i compensi per ordine". Un gruppo di ciclosi è radunato indavanti agli uffici giudiziari in via San Barnaba, con uno striscione per chiedere "contratti, salario e diritti". "ll modello diè quello di tutte le aziende di Assodelivery – spiega il sindacato di base – finta autonomia eobbligati a lavorare con la partita Iva. Questo è il modello che combattiamo, tanto nelle piazze quanto nei tribunali, finché tutti idi tutte le piattaforme non saranno riconosciuti come lavoratori subordinati quali sono, inquadrati con il Ccnl Logistica".