Presentazione corso arbitri | a Benevento ospite l’internazionale Marco Guida

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiGiovedì 10 ottobre 2024, presso l’Auditorium Spina Verde – “A. Tanga”, si terrà l’incontro dideldi Calcio della sezione AIA di, un’opportunità unica per tutti gli appassionati di avvicinarsi al mondo del calcio e dell’arbitraggio. L’evento avrà inizio alle ore 17:30 e sarà aperto a tutti coloro che desiderano partecipare. In occasione dello stesso, avremo la presenza di und’eccezione:, arbitro di fama nazionale e internazionale, proveniente dalla sezione di Torre Annunziata. La carriera diè costellata di successi: arbitro di Serie A dal 2010, dove vanta la direzione di oltre 200 gare, ha avuto l’onore di dirigere numerose partite in campionati europei e competizioni internazionali, tra cui partite di UEFA Champions League, UEFA Europa League ed EURO 2024.