Morto Alberto Perino storico leader del movimento No Tav

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Ènella notte tra il 3 e il 4 ottobre, voltodelNo Tav, aveva 78 anni. Da circa vent'anni era una sorta di portavoce di coloro i quali si battevano contro la linea internazionale ad alta velocità Torino-Lione. In Valle di Susa era conosciuto da tutti, sempre in prima fila durante le manifestazioni e alla ricerca di un dialogo con la politica. Malato da tempo, è mancato nella sua abitazione. In uno degli ultimi appelli, a febbraio 2024, dopo i fogli di via notificati a una cinquantina di attivisti No Tav, aveva invitato a «resistere, resistere e ancora resistere cercando di non farci spaventare. Bisogna reagire non accettando le leggi ingiuste perché, come diceva Gandhi, se una legge è ingiusta deve essere violata».