LUCARELLI STUZZICA D'URSO: "METTERTI IN PREGHIERA NON HA PORTATO BENISSIMO" (Di venerdì 4 ottobre 2024) Selvaggia LUCARELLI non si esime dal lanciare frecciate a Barbara D'URSO in vista dello storico faccia a faccia che avverrà sabato su Rai1 a Ballando con le Stelle. In una storia Instagram, la fumantina giudice dello show di Milly Carlucci ha postato un frame delle prove di Barbara a Ballando dove ha le mani giunte in PREGHIERA. A La Vita in Diretta hanno mandato in onda le prove di Barbarella a Ballando. Io le suggerisco mestamente di non mettersi mai più in PREGHIERA, non ha PORTATO BENISSIMO. Raggiunta dall'inviato di Caterina Balivo, la LUCARELLI aveva ironizzato di essere impegnata ogni sabato con il pilates ma chiudendo la frase con un "le piacerebbe". Poco fa Milly Carlucci ha aggiunto che "Selvaggia farà lezione di pilates e poi verrà bella rinvigorita e pimpante a fare la nostra puntata".

