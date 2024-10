I giornalisti all’happy hour e quella volta che sono riuscita a farmi licenziare

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Lavoro da trent’anni, contando i lavori veri e non, chessò, quando al liceo facevo la babysitter, e l’unicache mi hanno assunta. È una storia piena di dettagli esilaranti, da quando mi assunsero per risparmiare (scrivevo talmente tanto che gli conveniva uno stipendio, seppur con cuneo fiscale e altre amenità, rispetto a pagarmi cinquanta e più articoli al mese) a quando fecero fare a un tapino cinquecento chilometri per licenziarmi. Il direttore di quel giornale, infatti, faceva sembrare Don Abbondio uno col coraggio di Giovanna D’Arco e, quando decise che non mi voleva più lì, si chiuse nella sua stanza e non ne uscì per giorni, finché qualcuno non provvide a dirmi per suo conto che me ne dovevo andare.