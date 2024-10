Da giovani non si capiscono gli insegnamenti dei genitori Il casino più grosso che ho combinato? Ho dato uno schiaffo a mio padre L’amore è autostima per se stessi | il racconto di Marco Masini

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 4 ottobre 2024)è stato uno dei simboli della musica italiana degli Anni 90 e da allora non si è mai fermato. A sette anni di distanza dall’ultimo disco, esce “10 Amori”, ossia la celebrazione dei 60 anni dell’artista, ma anche il punto di vista dei rapporti umani e della società di oggi. Appuntamento live nei palasport il 18 ottobre 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, il 24 ottobre 2025 all’Unipol Forum di Milano e il 25 ottobre 2025 al Nelson Mandela Forum di Firenze Cosa ha rappresentato per tenel passato e oggi?rappresenta innanzitutto una forma diche tu devi avere per te stesso. Quindi la prima cosa che devi fare è amare te stesso perché poi se non sei riuscito ad amare te stesso, non sei riuscito neanche ad amare gli altri e non riuscirai domani ad amare gli altri.