Bocconi fondo Del Vecchio da 20 milioni di euro per le borse di studio | accordo storico

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Un grande gesto di filantropia, che raccoglie il segno lasciato ai posteri da Ferdinando, fondatore nel 1902 della celebre università milanese di Economia e Finanza che da oltre un secolo forma i manager non solo italiani, e pone un'altra pietra miliare, per le generazioni di oggi e di domani. È stato firmato ieri, infatti, unotra Fondazione Leonardo Dele Universitàche, per la prima volta, vede l’istituzione di un, da 20di, che garantirà perennemente l’accesso all’eccellenza della formazione a giovani di talento economicamente svantaggiati. Leonardo DelStudents Award Si tratta del Leonardo DelStudents Award: il primo milione è già stato stanziato lo scorso anno per garantire il percorso di studi di 14 studentesse e studenti.