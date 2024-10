Bari Meloni ritira querela contro Canfora

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di venerdì 4 ottobre 2024) La presidente del Consiglio dei ministri Giorgiahato laper diffamazione nei confronti dello storico, filologo e professore emerito dell’università di, Luciano, 82 anni. Lo conferma a LaPresse il difensore di, l’avvocato Michele Laforgia. Per effetto della, lo scorso 16 aprile, era stato rinviato al giudizio del tribunale barese, con udienza fissata per il prossimo 7 ottobre. Lasi riferiva a quanto avvenuto l’11 aprile 2022, nel corso di un incon gli studenti del liceo scientifico Fermi del capoluogo barese, sul conflitto Russia-Ucraina, quando, definì, all’epoca parlamentare, “neonazista nell’anima” e una “poveretta”, “trattata come una mentecatta pericolosissima”.