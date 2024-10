Anticipazioni di Amici 24 | un ritorno gli ospiti le classifiche e le sfide

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di venerdì 4 ottobre 2024) Dopo la formazione della classe, oggi c’è stata una nuova registrazione del famoso talent mariano e quindi è tempo didi. In studio erano presenti tutti i ragazzi (tranne Gabriele Baio per ovvie ragioni), l’ospite musicale è stato Petit, che si è esibito sulle note del suo ultimo singolo, ma ci sono stati anche Gigi D’Alessio ed Eleonora Abbagnato, ma nelle vesti di giudici di questa seconda puntata.Ospite Petit #24 #spoiler — ?????? ?? (@gossiptv) October 4, 2024di, i dettagli e le: i dettagli di Superguida Tv. Come sempreNews e Superguida Tv hanno pubblicato ledie grazie alle loro talpe sappiamo come sono andate ledi ballo e canto e anche i giudizi dei professori. Nicolò e Teodora si sono classificati primi nelle rispettive discipline.