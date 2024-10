Volano stracci tra Lauryn Hill e i Fugees Pras la denuncia | Arrivava in ritardo e ha cancellato il tour La replica | False affermazioni e attacchi ingiustificati

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Quella che doveva essere una reunion e anche un tentativo di appianare i dissapori del passato, in realtà si è rivelato un vero e proprio buco nell’acqua. Iassieme anon solo hanno accorciato ildel 2023, ma per volontà della cantante sono state anche cancellate tutte le date previste per il 2024. Lasciando i fan con l’amaro in bocca, ma non solo i fan si sono risentiti.Michél ha deciso dire per frode e violazione del contratto la compagna (ormai ex) di band. Ma la decisione drastica di fermare la macchina è stata presa dalla cantante stessa “i pochi biglietti venduti sono legati al al sensazionalismo dei media e ai titoli acchiappaclick”. In particolare sui media erano apparse notizie di backstage legate ai suoi continui ritardi e presunti capricci da diva.