Temptation Island il rumor dell' esperta di gossip | Tra Alfred e Sofia sarebbe già tutto finito

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il bacio focoso chesi sono scambiati nell'ultima puntata diha lasciato tutti senza parole. E ora? In rete serpeggia un pettegolezzo tra i due che lascia pensare quanto la passione sia stata solo un fuoco di paglia. Anche questa edizione dista regolando molti momenti di grande intrattenimento. Infatti, l'edizione autunnale del reality di Canale 5 (superando qualsivoglia aspettativa) è ancora una volta campione di ascolti, facendo volare alto il suo engagement sui social. In attesa di scoprire cosa succederà nella puntata in onda la prossima settimana, sul web è spuntato unmolto interessante che riguarda- la tentatrice - e, il fidanzato di Anna. Tra i duescoppiata la passione ma, come afferma Deianira Marzano, pare che fuori dal programma la relazione sia già arrivata al capolinea.