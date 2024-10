Strage di pecore sul monte Barro raccolti 15mila euro | un nuovo gregge per il pastore Mauro Farina

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Galbiate (Lecco), 3 ottobre 2024 – Mobilitazione generale per regalare un, ildi 36 anni di Molteno a cui a fine mese sono morte quasi 500 trae capre. Gli animali erano al pascolo sula Galbiate, durante la transumanza dalla Valsassina verso la Brianza. Sono state avvelenate, probabilmente di proposito. Come e con quale sostanza al momento però non si sa, come non si conosce chi sia l'eventuale autore della mattanza e nemmeno perché avrebbe commesso la, sebbene si sospetti una sorta di faida nella guerra per l'utilizzo dei pochi pascoli rimasti. In centinaia si sono mobilitati per dare una mano ae aiutarlo a comperare nuovi capi di bestiame per ricostituire il. Tramite una campagna di raccolta fondi sono stati già donati