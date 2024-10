Scelta scellerata un' ecatombe | auto elettriche Capezzone a valanga

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Il settoremobilistico è in crisi: i dati sulle vendite mostrano un mercato in declino e le aziende fermano gli stabilimenti. Le norme europee, poi, sono molto severe e la rivoluzione dell'elettrico, stando ai dati, non sta funzionando. I costi sono troppo alti e le famiglie italiane non possono permettersi di affrontare spese di quel peso. Se ne è discusso a Mattino 5, il programma di informazione e di attualità che va in onda su Canale 5. Daniele, ospite in collegamento, si è espresso sul tema con nettezza di parole. "I dati sulla produzione dicono che, in un solo anno, è stato registrato un meno quaranta per cento e solo a Torino un meno sessantotto per cento", ha ricordato per iniziare il direttore editoriale di Libero.