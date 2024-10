Romaeuropa Festival | al via domani Ghost Track con Gioia Salvatori Caterina Guzzanti Veronica Lucchesi e tanti altri

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 3 ottobre 2024) LE SEZIONIcon in ordine di programmae Maicol & Mirco + Orelle Lucrezia Ercoli e Niccolò Fettarappa + Gino Maria Boschi(Lrdl) e Claudia Marsicano + Federico Leo Errico Buonanno, Carlo de Ruggieri e Marianna Folli + Alessandro d’Alessandro Claudio Morici e Pierfrancesco Moretti + Federico Pascucci e Giacomo Serino Simon & The Stars, Riccardo Goretti + Valentina del Re 04 ottobre – 03 novembre Mattatoio, Roma.netSalvatatori Tornano dal 4 ottobre al 3 novembre al, gli aperitivi di, il format delnell’ambito della sezione Anni Luce che indaga comicità, poesia, approfondimento tematico ed incursioni musicali in uno spazio intimo, originale ed informale all’interno de La Pelanda del Mattatoio.