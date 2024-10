Rolls Royce ville di lusso barche d’epoca | sequestro da 47 milioni a un imprenditore socialmente pericoloso

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 3 ottobre 2024 – I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma, su richiesta della Procura della Repubblica capitolina, hanno eseguito il provvedimento del Tribunale Penale – Sezione Misure Prevenzione, con cui è stato disposto ildei beni del valore di oltre 47di euro riconducibili a unromano considerato “” per i numerosi precedenti giudiziari a suo carico. Lo stesso, dall’anno 2005, risulta gravemente indiziato in relazione ai reati di associazione a delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti, riciclaggio, trasferimento fraudolento di beni e bancarotta fraudolenta per i quali, in uno dei procedimenti, è stato sottoposto a misura cautelare in carcere. Le investigazioni, condotte dagli specialisti del G.I.C.O.