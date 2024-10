Peaky Blinders Tommy Shelby è tornato | iniziate ufficialmente le riprese del film sequel

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Ledel tanto attesodisono finalmentenel Regno Unito, come confermato dalla condivisione online di due foto scattate sul set. Cillian Murphy torna a vestire i panni di, il carismatico leader della famiglia di gangster di Birmingham, mentre la produzione ha ottenuto il via libera da Netflix lo scorso giugno. Ilriprenderà la narrazione interrotta con la sesta stagione della serie, andata in onda nel 2022 su BBC, e sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. Sebbene i dettagli sulla trama siano ancora top secret, i fan possono aspettarsi una continuazione delle vicende che hanno reso lo show un fenomeno globale. Alla regia del lungometraggio ci sarà Tom Harper, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Steven Knight, creatore dello show, che appare in una delle foto condivise insieme a Murphy.