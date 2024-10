Niente miracolo Italiano Il Liverpool non fa sconti Bologna esce a testa alta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) dall’inviato Gianmarco Marchini Iltorna dasenza souvenir. A mani vuote, ma con una valigia più piena: dentro ci sono nuove certezze. Restare in partita per settantacinque minuti contro i Reds, tra le fiamme di Anfield, può capitare soltanto alle squadre vere. E i rossoblù lo sono diventati ormai da un po’ di tempo. Certo, non sono più il gruppo-champagne di Thiago Motta, quello di Calafiori, Ferguson e Zirkzee. Ma le bollicine su questo campo, sono poche le squadre a potersele permettere. Come aveva chiesto Vincenzoalla vigilia, ilgioca a, senza paura. Anche se quel “You’ll never walk alone” che lievita dalla pancia di Anfield è un grido che emoziona e terrorizza al tempo stesso: un grido che schiaccia il campo e tantissimi avversari, spesso ancora prima che la partita cominci.