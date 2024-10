Netanyahu e Biden sbugiardati dal governo del Libano | Prima di essere ucciso Nasrallah aveva accettato il cessate il fuoco

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) C’è da chiedersi se la guerra tra Israele e Hezbollah fosse davvero necessaria per garantire la sicurezza al confine nord dello Stato ebraico. Il dubbio è legittimo, considerando che le ultime indiscrezioni provenienti dallibanese — a cui Israele non ha replicato — mettono in discussione le dichiarazioni del primo ministro Benjamin. Quest’ultimo ha ribadito, quasi fosse un disco rotto, che “Hezbollah non vuole la pace” e che l’offensiva su Beirut e dintorni era necessaria “per garantire la sicurezza di Israele e permettere il ritorno dei cittadini sfollati dalle aree di confine”. Tuttavia, il premier libanese, Najib Mikati, ha smentito queste parole, rivelando di aver “incontrato lo speaker della Camera Nabih Berri, che mi ha riferito come la proposta (per ilil, ndr) della Casa Bianca fosse stata accettata da Hezbollah”.