MigrantiIstat | in calo permessi lavoro

(Di giovedì 3 ottobre 2024) 14.27 Nel 2023 sono stati rilasciati quasi 39 miladi soggiorno per,insull'anno precedente (-42%). Così nel Rapporto Istat "Cittadini non comunitari in Italia". In lieve incremento (+2,1%) iper famiglia. Sono stati rilasciati 330.730di soggiorno (-26,4% del 2022). Ilsi deve alla forte riduzione diper asilo e protezione internazionale:da oltre 200.000 a 106.000 (-47,6%). Aumentati nel 2023 iper motivi di studio (+9,4% rispetto al 2022).