La coppa della vittoria

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Lastoricadel campionato di Seconda categoria 2023-2024 è arrivata a Castelfranco ed è stata consegnata alla Stella Rossa primagara casalinga di domenica contro l’Atletico Etruria. Prima del fischio di inizio i rossoblu hanno posato per la foto di rito in mezzo al campo con laricevuta dal comitato regionale ToscanaFigc come riconoscimento del primo posto conquistato nella stagione scorsa e la conseguente promozione in Prima categoria dove la compagine di Alessandro Ferraro, confermatissimo dopo ladello scorso anno, si sta facendo valere.