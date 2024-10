Irpef e cuneo come cambia la busta paga con la Manovra 2025 Ipotesi e simulazioni

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Roma, 2 ottobre 2024 – Il cantiere fiscale della prossimaeconomica si chiuderà solo a metà ottobre. Quando il governo avrà più chiaro il gettito del concordato preventivo e, soprattutto, si capirà nel dettaglio l’entità del “tesoretto” da destinare alla riduzione delle tasse per il ceto medio. Nell’peggiore sarà confermato solo il taglio delfiscale fino a 35mila euro di reddito e la rimodulazione delle aliquotedecisa l’anno scorso con la riduzione da quattro a tre scaglioni, con l’innalzamento del limite di reddito (28.000 euro) soggetto alla prima aliquota e l’accorpamento del secondo e terzo scaglione con l’aliquota del 35%.sulle quali sta lavorando in governo Meloni e in particolare il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.