Intercettate i missili russi Zelensky chiede aiuto a Rutte e chiama la Nato alle armi

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Era prevedibile che, dopo il suo primo discorso incentrato sul riarmo degli Stati occidentali e sul supporto all’Ucraina, il nuovo segretario generale della, Mark, volasse a Kiev per incontrare Volodymyre incoraggiarlo in vista di quello che si prospetta come un “inverno difficile”. E così è stato: il leader del Patto Atlantico, appena giunto nella capitale ucraina, ha subito fatto capire che sotto la sua guida si procederà rapidamente verso l’ingresso dell’ex repubblica sovietica nell’anza. “Sono qui a Kiev per mostrare il sostegno dellaall’Ucraina”, ha dichiarato