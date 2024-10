Golf | Fichardt domina Kingbarns durante il 1 round dell’Alfred Dunhill Links Championship Promossi Celli e Laporta

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prima giornata della 23esima edizione dell’ Alfredterminata con tanti score sotto par (133) e un nome insolito al comando. In testa alla classifica troviamo, infatti, il sudafricano Darrenche, dopo 9 birdie, 2 eagle e 2 bogey sul percorso di Kingsbarns, ha portato in club house un ottimo -11 (61 colpi) in una giornata di sole e “poco” vento. Il veterano, professionista dal 1994, ha vinto “solamente” 5 volte sul tour, l’ultima nel 2017 allo Joburg Open. Sorpresa John Cameron in seconda posizione. L’australiano, attualmente al 1007° posto dell’ Official WorldRanking (OWGR), ha imposto la sua presenza a suon di birdie e al momento, a -10, ricopre la seconda piazza in solitaria davanti ad un trenino composto dal britannico Andrew Wilson, dal neozelandese Daniel Hillier e dallo scozzese Scott Jamieson, tutti in T3 a -9.