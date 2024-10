Donazioni record per i volontari

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 3 ottobre 2024) Prossima ormai al traguardo dei 25 anni nel 2026, già a maggio 2023 "La Nostra Mirandola ODV" ha raggiunto i 3 milioni di euro difatte. Si tratta di una cifra enorme che segna la vitalità di questa associazione nata l’8 dicembre 2001 e che ha saputo distinguersi per il suo impegno innanzitutto in favore dell’Ospedale Santa Maria Bianca, ma anche per le tante iniziative culturali di cui si è fatta promotrice. Presieduta dalla professoressa Nicoletta Arbizzi, il primo concreto atto è stato l’acquisto della prima TAC per l’ospedale. Da allora è stato un susseguirsi di gesti generosi in favore della comunità mirandolese, e non solo, perché altrehanno raggiunto il Paraguay, il Madagascar, il Nicaragua e la Bosnia.